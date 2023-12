Die Salzburger Festspiele präsentieren ihr Programm für den Sommer 2024.

Die Salzburger Festspiele laden 2024 zu einem Taumel zwischen Himmel und Hölle. Das Programm biete "Schönheit des Maßlosen" ebenso wie "dämonische Abgründe" oder grenzenlose Einsamkeit, heißt es in der Ankündigung des Direktoriums für das Programm, das am Mittwoch erstmals in ...