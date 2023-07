Salzburger Festspiele: Van der Bellen wirbt in Eröffnungsrede für neue Streitkultur - "Bringen Sie Ihre Blase zum Platzen!"

Warum sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach der Parteienschelte bei den Bregenzer Festspielen in Salzburg an die Bürgerinnen und Bürger richtete und warum das Staatsoberhaupt nun FPÖ-Politiker Norbert Hofer auf Instagram folgt.

Vor einer Woche kritisierte das Staatsoberhaupt in Bregenz die populistische Rhetorik in aktuellen innenpolitischen Debatten scharf. Er mahnte von den Parteien ein, sich auf das Gemeinsame und nicht das Trennende bei der Lösung der vielen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu konzentrieren. Bei seiner Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele am Donnerstag spannte Van der Bellen schließlich den Bogen zu den Bürgerinnen und Bürgern. Er forderte alle auf, die eigene Meinungsblase zu verlassen, und warb für mehr Optimismus.

"Wir sind frei. Können wir uns kurz darüber freuen?"

Trotz unsicherer Zeiten und der "Sorgen um die Leistbarkeit des Lebens, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, ein funktionierendes Gesundheitssystem, den Mangel an Arbeitskräften, den Ausgleich zwischen den Generationen, die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, Sorgen um die Migration, Sorgen um Krieg, Sorgen um die Zukunft der Menschheit im Angesicht des Klimanotstands und so weiter" plädierte Van der Bellen für "den Weg des begründeten Optimismus". Was das sei? "Begründeter Optimismus behauptet nicht einfach nur naiv, dass sich das schon alles irgendwie ausgehen würde. Begründeter Optimismus bezieht seine Gewissheit aus ganz konkreten Fakten. Aus ganz konkreten Beispielen, die bewiesen haben, dass es geht." Es gebe genügend Beispiele für diesen Optimismus. Das aus Sicht des Staatsoberhauptes offensichtlichste Beispiel dafür? "Wir sind frei. Wir leben in einer liberalen Demokratie und jeder Mensch kann im Rahmen der Menschenrechte und Menschenpflichten tun und lassen, was jeder Mensch tun oder lassen will. Jeder Mensch kann lieben, wen er will, kann sein, wer er ist", sagte Van der Bellen und forderte die Zuhörerinnen und Zuhörer gleichzeitig auf, diesen Umstand zu würdigen: "Können wir uns kurz einmal darüber freuen, dass das so ist? Das ist nicht selbstverständlich und wir tun gut daran, diese liberale Demokratie zu beschützen. Denn sie ist die Grundlage einer friedlichen Zukunft."

Van der Bellen folgt Norbert Hofer live auf der Bühne auf Instagram

Als Gefahr für diese liberale Demokratie sieht der Bundespräsident die abnehmende Toleranz in der Gesellschaft. "Zu oft vermissen wir den respektvollen Umgang. Wir diskutieren kaum mehr miteinander, oft bestätigen wir uns nur in der eigenen Meinung und wenn jemand anderer Meinung ist, hören wir ihn oder sie kaum noch, weil er oder sie zu weit weg ist: auf der anderen Seite des Grabens, der durch unsere Gesellschaft führt, schalldicht eingepackt und behütet in der Blase, in den sozialen Medien." Die sozialen Medien sprach Van der Bellen in seiner Rede öfter als Ursache für die abnehmende Toleranz an. Aber man könne diese Blasen zerstören, so der Bundespräsident. "Wir könnten jetzt darüber lamentieren, dass die Algorithmen uns ganz automatisch nur Meinungen zuspielen, die uns recht geben und in unserer Meinung bestätigen oder anstacheln. Das führt dann dazu, dass Follower von Herbert Kickl glauben, in einer ganz anderen Welt zu leben als Follower von Werner Kogler oder von Beate Meinl-Reisinger oder von Karl Nehammer oder von Andreas Babler oder von Alexander Van der Bellen. Wir können darüber lamentieren oder wir können es ändern", sagte er und schlug vor, die "Algorithmen zu verwirren", indem man auch jenen auf den diversen Social-Media-Plattformen folgen solle, die eine andere Meinung vertreten. Unter Gelächter folgte Van der Bellen schließlich seinem ehemaligen Kontrahenten Norbert Hofer live auf der Bühne auf Instagram. Er wolle mit gutem Beispiel vorangehen. "Bringen Sie Ihre Blase zum Platzen! Reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen. Die nicht zu ,Ihrer Gruppe' gehören. Fragen Sie Ihren Nachbarn, was er beruflich macht. Besuchen Sie einmal die benachbarte Blase. Folgen Sie den Menschen, denen Sie nicht folgen würden. Gehen Sie ins Gasthaus, auf den Fußballplatz, in den Sportverein, ins Theater, reden Sie miteinander. Tauschen Sie Ihre Ansichten aus und hören Sie einander zu." Vielleicht komme man so in einen neuen gesellschaftlichen Zustand. "Einen Zustand, in dem uns eine andere Meinung nicht mehr provoziert, sondern in dem wir diese Meinung nutzen, um dann einen gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln."

Streiten um die besten Lösungen

Abschließend ging der Bundespräsident nochmals auf seine aufsehenerregende Rede in Bregenz und die darauffolgende Kritik aus den verschiedenen Parteien ein: "Ich habe es an anderer Stelle gesagt, aber mir scheint, es wurde vielleicht überhört. Deswegen möchte ich es kurz wiederholen: Lassen Sie uns über unsere Herausforderungen als Gesellschaft reden. Lassen Sie uns das lösungsorientiert tun. Lassen Sie uns ruhig streiten. Konstruktiv streiten. Bringen wir das Beste in uns und an Österreich zum Vorschein und nicht das Niedrigste", sagte Van der Bellen in Salzburg und appellierte abschließend noch einmal: "Meine Damen und Herren,

ich freue mich auf den Tag, an dem wir wieder um die beste Lösung streiten und nicht nur einfach aneinander vorbeireden."