Salzburger Festspiele verabschieden einen Sponsor

Erstmals in der Geschichte der Salzburger Festspiele wird ein Sponsorvertrag aus moralischen Gründen beendet. Die Solway Investment Group konnte Vorwürfe über eine Tochterfirma in Guatemala nicht zeitgerecht ausräumen.

Die Salzburger Festspiele beenden das Sponsoring der Solway Investment Group. Diese Partnerschaft werde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, teilten die Salzburger Festspiele am Dienstag mit.

Im März hatte ein journalistisches Konsortium namens "Forbidden Stories" über angebliche Umweltschäden, Menschenrechtsverletzungen, Bestechung, Vertuschung, Einschüchterung und Verfolgung kritischer Journalisten vor allem in Bezug auf die Nickelmine in Guatemala berichtet. Daraufhin kündigte das Unternehmen mit Sitz in Zug in der Schweiz an, seine unternehmerische Tätigkeit in Guatemala zu überprüfen. Nach Angaben der Salzburger Festspiele ...