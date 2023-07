Savall dirigiert Haydns "Schöpfung" bei der Ouverture spirituelle: Die Welt,so groß, so wunderbar?

Die "Schöpfung" und eine erschöpfte Welt: Bei der Ouverture spirituelle ließ Jordi Savall Haydns spätes Werk historisch und gegenwärtig klingen.

Im Orchester braut sich plötzlich ein Gewitter zusammen: "Da tobten brausend heftige Stürme (…) die Luft durchschnitten feurige Blitze und schrecklich rollten die Donner umher", singt Erzengel Gabriel, begleitet vom jäh aufgewühlten Klang der Streicher. Wer schafft es, an dieser Stelle nicht an Klimawandel und aktuelle Schlagzeilen zu denken? Als Joseph Haydn im Jahr 1798 "Die Schöpfung" zur Uraufführung brachte, war die Erschöpfung der Welt freilich noch kein Thema. Sein Oratorium, in dem er die biblische Erschaffungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner vertonte, begann mit der berühmten kompositorischen Umsetzung des Chaos und endete dort, wo Adam und Eva im Paradies noch im unschuldigen Glück leben. Das Szenario von einem Chaos nach dem Happy End schien zu Haydns Zeit in sicherer Ferne. Der Verdacht, dass der Mensch seine Rolle als Krone der Schöpfung auch missbrauchen könnte, klang allerdings auch in dem Oratorium schon mit: Am Ende warnt Erzengel Uriel vor dem "Wahn", sich "noch mehr zu wünschen, als ihr habt".

Wenn Jordi Savall "Die Schöpfung" mit seinem Orchester Le Concert des Nations und dem von ihm gegründeten Chor La Capella Nacional de Catalunya zum Klingen bringt, geht es aber ohnehin nicht um maßlose Opulenz. Im Gegenteil: Achtsamkeit im Umgang mit dem von Haydn geschaffenen Klangkosmos ist garantiert. Akribisch ist der Musiker, Dirigent und Klangforscher auf das sensible Gleichgewicht zwischen Streicher- und Bläsergruppen sowie zwischen Orchester, Chor und Solisten bedacht. Schon im einleitenden instrumentalen "Chaos", mit dem der Komponist seine Zeitgenossen verblüffte, regieren feine dynamische Differenzierungen. Und in der Schlüsselszene zu Beginn des ersten Teils, in der Haydn die Erschaffung des Lichts mit einem überraschenden Fortissimo illustriert, lässt der Dirigent seine Ensembles nobel strahlen, statt auf Blendeffekte zu setzen.

Licht ist heuer auch das Leitmotiv der Ouverture spirituelle bei den Salzburger Festspielen: Die Reihe, in deren Rahmen Savall "Die Schöpfung" Mittwochabend in der Felsenreitschule dirigierte, steht unter dem Motto "Lux aeterna".

In Haydns Spätwerk folgt auf Blitz und Donner verlässlich die Helligkeit: Der Sonnenaufgang, den Uriel besingt, wird vom Orchester mit feinem Glanz überzogen.

In den Solopartien entfalten Matthias Winckhler (als Raphael und Adam) sowie Flore Van Meerssche (Eva) mehr Strahlkraft als Mingjie Lei (Uriel) und Giulia Bolcato (Gabriel). Eine Hauptrolle weist Savall in seiner Lesart des Werks aber ohnehin auch dem Chor zu, der über dem schlanken Klang des auf historischen Instrumenten musizierenden Orchesters stets plastisch zur Geltung kommt.

Auf der Bühne liefert ein üppiges Blumenmeer den Schauwert zur konzertanten Erzählung von der Erschaffung der Welt und ihrer Artenvielfalt. Musikalisch waltet in der Felsenreitschule Transparenz statt Überfluss. Mit akribischer Liebe zu Details und zur dynamischen Feinarbeit wird das Girren der Tauben, das Gewimmel der Fische und die vom Kontrafagott untermalte "Last der Tiere" hörbar.

Und der Mensch als "König der Natur"? Die paradiesischen Aussichten für Adam und Eva ("Die Welt, so groß, so wunderbar") sind im Libretto der "Schöpfung" mit einem "Wenn" verknüpft: "Wenn falscher Wahn Euch nicht verführt", mahnt Uriel vor dem finalen Lobpreis, der in der Felsenreitschule mit langem Applaus bedacht wurde. Die Mahnung konnte man danach aus dem Konzertsaal gleich mitnehmen: In wenigen Tagen, am 2. August, ist der "Welt-Erschöpfungstag 2023" erreicht, also das Datum, an dem global die Ressourcen der Natur für heuer verbraucht sind.