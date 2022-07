Schaulaufen vor der zweiten Opernpremiere in Salzburg

Sie ließen sich die Festspielpremiere der Oper "Il trittico" von Giacomo Puccini mit Asmik Grigorian am Freitagabend nicht entgehen: Der deutsche Mietwagenunternehmer Erich Sixt mit Gattin Regine, die in einem blütenbestickten Kleid kam, Künstler Markus Lüpertz mit Ehefrau Dunja - beide stilsicher wie immer -, Festspiel-Stammgast Gloria Fürstin Thurn und Taxis und die österreichische Malerin und Bühnenbildnerin Xenia Hausner - ganz in Grün - genossen das dreiteilige Opernwerk.

Bilder: SN/Franz Neumayr