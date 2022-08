Schick oder igitt? Wie gut sich die Promis bei den Festspielen kleiden

Auffahrt in der Hofstallgasse: Die Mode auf den roten Teppichen der Festspiele ist stets umstritten, heiß umfehdet. Wir befragten eine Modeschöpferin und eine Stylistin zu besonderen Outfits der vergangenen Jahre.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Extra ist meine Freundin Chloe diesmal nach Salzburg zu den Festspielen gereist, um die Defilees der Reichen und Schönen zu betrachten. Gemeinsam wollen wir an Karls und Freds Expertisen anknüpfen (wer erinnert sich an die Opernball-Stylepolice von Fred Adlmüller und Burgi Schneider-Manns Au ...?), vielleicht nicht ganz so gnadenlos wie fallweise die beiden Couturiers, jedoch mit einem wachen Auge auf eine Welt, die man einst die Welt der Mode nannte.

Generell: Österreich ist ein Land des "Anlasses", im Gegensatz zu Frankreich, wo man vielleicht auch mal etwas Auffälligeres trägt, weil einem danach ist oder weil man sich frisch verliebt hat. Chloe hat das sofort bemerkt. Hier trägt man ein Statement, aber vielleicht nicht immer das, was einem passt. Lassen Sie uns ins Detail gehen, in der Hoffnung, dass die Damen und Herren, über die nun modisch zu Gericht gesessen wird, das als weiteren Hinweis verstehen, sich auch in Zukunft modisch zu verwirklichen, denn im Prinzip sind sie auf dem richtigen Weg.

Verwegen versus Dirndl, oder: "An Ikonen kratzt man nicht"

Eine Modemacherin wie Vivienne Westwood widerspricht sich anhand der beiden gezeigten Ensembles selbst, denn das Nichtdirndl passt ihr wesentlich besser als der formlose, schlappe Landhausstil Marke Eigenbau. Chloe und ich sind uns auch angesichts anderer Exponate einig: Ein Dirndl passt leider nicht jeder Frau.

SN/franz neumayr Besser passt dieses Outfit zu Modemacherin Westwood.

Sic transit gloria mundi: Gloria von Thurn und Taxis

Gloria von Thurn und Taxis, unser absoluter Favorit! Inklusive Gesamtstyling! Tu ne peux pas faire plus que ça. Der Griff zu Outfit Nr. 2 in Schwarz ging dann aber leider doch völlig daneben, damit würde sich kein Pfarrer auf die Straße trauen.

Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner

Sie hat anscheinend nicht nur die Mittel, sondern auch das Händchen für Exklusives. Mal besser, mal schlechter, das gelbe Ensemble hat etwas unglückliche Print- und Schnitt-Proportionen, aber meist trifft sie ins Farbenfrohe. Dahinter steht ein Konzept, das spürt man.

Alexandra Meissnitzer überzeugt in Farben

Die wunderbare "Meisi" ist nicht nur ein Ex-Skistar, sondern eine gewinnende Person und sie trifft prinzipiell die richtigen Entscheidungen. Weiß, Schwarz, Rot, das passt alles sehr gut zusammen, einzig die Form der Muster gefällt uns weniger, denn sie erinnern ein bisschen an Kinderzimmervorhänge. Aber sonst, auch das orange Ensemble ist stimmig.

Die Männer bei den Salzburger Festspielen

Jedermann tut, was er kann (und will) ... Alles was ein Mann schöner is wie ein Aff', is ein Luxus. Was neben Friedrich Torbergs Zitat bleibt, ist der klassische Ansatz der konservativen Männer. Auch wenn man ab und zu mal ein Thonetgeflecht (...) verwirklicht, ändert das nichts an den Tatsachen.

Katja Burkard in Rot

Satin erinnert immer an Faschingsstoff und egal ob geschlitzt (Chloe verdreht die Augen) oder nicht geschlitzt, ergeben die roten Hingucker stets einen berechenbaren, billigen und vor allem recht langweiligen Look. Sehr dünnes Eis.

Bianca Jagger: ein verwegener Haudegen

Sie wandelt auf Marlenes Spuren und erobert Salzburg. Auch eine unserer Favoritinnen, auch weil die Attitüde der Domina gut in die Festspielstadt passen tät.

SN/franz neumayr Bianca Jagger, wie man sie kennt.

Fiona Swarovski: Zu jugendlich?

Fiona Swarovski hat eine Topfigur, aber das Kleid wird ihrem Typ nicht gerecht. Ein zu jugendlicher Look, und verspielte Rüschen passen bis 30 und ab 80. Der Rock wäre ja noch okay, vielleicht mit einem schlichten Oberteil.

SN/franz neumayr Fiona Swarovski in einem Kleid, das ihrem Typ nicht gerecht wird.

Unser Resümee:

Landesübliche Bekleidung passt interessanterweise nicht wirklich zum Anlass. Und Rot wirkt generell zu billig und ist schlicht und einfach vorhersagbar. Manche suchen dann auch das Extrem oder das Rollenspiel, das kann gut gehen, muss aber nicht. Einige Damen haben ein sehr gutes Gespür für Farben und Proportionen und man hat den Eindruck, dass das über die Jahre hin eigentlich besser geworden ist. Letztendlich gibt es in der Welt der Mode nur mehr wenige Diktate, an die man sich halten muss oder halten kann und darf!

Die Pariser Stylistin meint zum Abschluss, dass man sich hierzulande doch noch viel stärker öffnen könnte, das aber bitte mit der Hilfe von professionellen Beratern/-innen. International - man denke an Oscars und Met-Gala - wird da nichts dem Zufall überlassen, da würden dann eine zu protzige Uhr oder unpassende Schuhe einfach eliminiert werden.

Die Autorinnen:

Susanne Bisovsky - In Wien lebende Modeschöpferin. Ihr jüngst im Anton-Pustet-Verlag erschienenes Buch "Wiener Chic" beschreibt Modehighlights und -fauxpas der letzten 30 Jahre.

Chloe S. - Internationale Stylistin aus Paris. Die beiden kennen sich seit Bisovskys Zeit bei Jean-Charles de Castelbajac.