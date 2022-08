Seelenregung in Musik übersetzt

Tabea Zimmermann und Berliner Philharmoniker begsitern das Publikum.

Welch aufwühlender Ausklang! Auch wenn Alfred Schnittke den Schluss seines 1985 komponierten Konzerts für Viola, wie im Programmheft zu lesen, als "regelrechte Katastrophe" bezeichnet hatte, formulierte Tabea Zimmermann etwas viel Größeres. In den letzten Tönen der ersten Hälfte des Konzerts der Berliner Philharmoniker am Montagabend im Großen Festspielhaus ließ die Solistin eine Wahrhaftigkeit vernehmen, die Schmerz und Verzweiflung ebenso enthielt wie die Fähigkeit zu Glück, Heiterkeit und wärmender Sehnsucht. Dieses Töne berührten zutiefst, weil sie wie ein Kondensat verinnerlichten, was ...