Solistenkonzert: Pierre-Laurent Aimard umarmt das Meisterwerk

Der Pianist sorgt mit György Ligetis Etüden für mehrfaches Staunen.

Fest seine Klaviernoten umschlingend verlässt Pierre-Laurent Aimard sichtlich gerührt das im Schlussapplaus stehende und tobenden Publikum im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Die Umarmung gilt dem Komponisten György Ligeti, mit dem Aimard nicht nur durch sein Werk verbunden ist, sondern auch eine jahrelange Freundschaft gepflegt hat. Die aufgrund der interpretatorischen Hürden nur seltene Gesamtaufführung von Ligetis "Études pour Piano" weckte am Sonntagabend ein doppeltes Staunen: über Aimards Genius sowie über die spürbare geistigen Präsenz des Jahresregenten Ligeti, der 1923 Diciosânmartin in Siebenbürgen - heute Rumänien, bis 1920 Ungarn - geboren wurde,

Pierre-Laurent Aimards Reihung der Études entsprach nicht der Chronologie, der in drei Bänden erschienenen achtzehn Klavierstücke sondern der Pianist verfolgte eine eigene Dramaturgie, welche den von rhythmischen Überlagerungen geprägten ersten Band ins Zentrum stellte. Die ruhige Einleitung zu Ligetis 15. Étude "White on White" aus dem dritten Band war maximal ein Herantasten an die Eindrücke der folgenden Stunde, denn nach rund zwei Minuten verwandelte sich der meditative Kanon in ein polyrhythmisches Feuerwerk, das von nun an immer wieder aufstob.

Während das Thema Kanon in Band drei im Vordergrund steht, sind es im ersten Band rhythmische Abweichungen von einer Ordnung, welche mehrere verblüffende Ebenen von Zeitwahrnehmung schaffen. Ergänzt wird dies durch eine Auseinandersetzung mit abwärtsfallenden Lamento-Bewegungen, dem genuinen Ausdruck musikalischen Leids.

In den abschließenden Études des zweiten Bandes hielt sich Pierre-Laurent Aimard, bis auf eine Ausnahme, an Ligetis Reihung. Diese verfügt über eine mitreißende Eigendynamik, die alle Abstufungen zwischen Wohlsein und Ausnahmezustand ausleuchtet. Aimards Herangehensweise an die Gesamtaufführung war von Beginn an von tiefer Ehrfurcht und intimer Vertrautheit geprägt. Vor allem die späteren Études, welche ein Zeugnis von Ligetis Abtasten der herausragenden technischen und interpretativen Fähigkeiten Aimards sind, schien sich der Pianist mit seinen Mundbewegungen einzuverleiben. Neben aller Ernsthaftigkeit schreckte Aimard nicht vor großen Dynamiken zurück, unterstrich humoristischer Elemente und sorgte auch damit für Staunen.

Der Nachklang des Konzerts war von Dankbarkeit geprägt. Das sich nach dem letzten Ton kollektiv erhobene Publikum zollte Pierre-Laurent Aimard höchste Anerkennung. Dieser bedankte sich ebenso: "So ein Ligeti Portrait existiert nur in Salzburg, das ist so wahr und so treu. Dankeschön!"