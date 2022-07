Altvaterischer Begriff gewinnt neue Kraft

Kaum hebt die Vielzahl von Premieren an Oper und Schauspiel der Salzburger Festspiele an, ist deren erster Teil zu Ende: Die Ouverture spirituelle ist am Donnerstag ausgeklungen und hat dem altvaterisch gewordenen Begriff des Opfers neue anregende Kraft gegeben. Mit "Sacrificium" - lateinisch für "Opfer" - als Motto für dieses religiöse Vorspiel wurde viel zugemutet. Dabei ist "religiös" in weiterem Sinne als vom Vatikan gesteuerter Katholizismus zu verstehen; es geht um große, letztlich mit Verstand nicht zu beantwortende Fragen, die ...