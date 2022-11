Nach Klage gegen die Salzburger Festspiele: Fliegt jetzt das Direktorium?

Es klingt wie ein blitzreiches Gewitter, was da am Montag auf die Salzburger Festspiele niedergeprasselt ist: Millionen-Nachzahlungen an Künstler und Sozialversicherung, Pflichtverletzungen als Arbeitgeber, Diskriminierung von Zusatzchorsängern, also jenen, die am unteren Ende der Gagenskala zu finden sind. Ausgangspunkt ist der Coronasommer 2020. Damals gab es weitum Lob für die Salzburger Festspiele - für ihr mutiges, entschiedenes Ja zu Kunst und Kultur unter irrwitzigen Bedingungen der Pandemie.

Hat dieser Ruhm Unbill verdeckt? Kommt jetzt das ...