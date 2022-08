Ursina Lardi in "Verrückt nach Trost": "Wir sind nicht nur da, wo unsere Körper sind"

"Verrückt nach Trost" als Uraufführung bei den Salzburger Festspielen: Von der Sehnsucht nach dem Gefühl, richtig am Leben zu sein.

"Verrückt nach Trost" heißt das erste Stück des deutschen Regisseurs Thorsten Lensing. Es wird am 6. August in dessen Regie bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Die Schauspielerin Ursina Lardi, die vor zwei Jahren in Salzburg in "Everywoman" in der Regie von Milo Rau zu sehen war, spielt die Rolle der Charlotte.

An ihrer Seite ist Devid Striesow als ihr Bruder Felix zu sehen. Neben den beiden sind auch André Jung und Sebastian Blomberg mit dabei, allesamt langjährige künstlerische ...