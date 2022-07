Van der Bellen bei Festspieleröffnung im Zeichen des Krieges: "Es gibt kein Zurück in die gute alte Zeit."

Ein Festpiel trotz Krieg - oder gerade deshalb: Der Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiel war geprägt von ernsten Worten der Politiker.

"Unsere Demokratie wird angegriffen. Mit hoher Aggression und Vernichtungswut." Sehr erst und mahnend hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Salzburger Festspiele offiziell eröffnet. "Es liegen herausfordernde Jahre für uns, unser Gemeinwesen und für unsere demokratischen Institutionen vor uns", sagte Van der Bellen mit Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Es wäre eine neue Zeit und es gebe "kein Zurück in die gute alte Zeit". Er mahnte ein grundlegendes Umdenken, wenn wir diese Krise erfolgreich bewältigen wollen." "Wir befinden uns in dieser Lage, weil ein Diktator es nicht ertragen kann, dass Menschen in individueller Freiheit und Unabhängigkeit leben wollen sagt er.

Der erste - und einzige als wohl witzig, und unterhaltsam gedachte Anmerkung des Vormittags - hatte zu Beginn des Festaktes nicht viel Lacher bekommen. "Ich darf mich kurz vorstellen: Ich bin die Neue", eröffnet Präsidentin Kristina Hammer, um dann in ihrer Premiere bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele die Wichtigkeit des Ereignisses und auch der Kunst in Zeiten des Krieges betonte. "Wir brauchen Kunst, vermutlich das einzige Instrument, das unsere Individualität und unseren Gemeinschaftssinn gleichermaßen stärkt."

Dass alle Rednerinnen und Redner in Krisen- und Kriegszeiten die Macht und Wichtigkeit der Kunst und auch die von Kulturinstitutionen wie den Salzburger Festspielen beschwören, liegt in der Natur des Ereignisses. Ob Kunst unter allen Umständen aufgeführt werden müsse, fragt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Man dürfe trotz des großen Elends nicht aufzugeben: "Wir müssen beides: Anteil nehmen und das Tun, was uns ausmacht, uns selbst eine Meinung bilden, Applaus geben, Salzburg ist ein Ausrufezeichen für Vielfalt und Toleranz."

Haslauer baute seine Rede rund um die Geschichte eines Mädchen aus Kiew auf, der er dann auch die heurige Ausgabe der Festspiele widmet. "Nein, wir können und müssen beides, Anteil nehmen und helfen so gut und viel wir vermögen, aber auch uns selbst verteidigen, unsere Wertehaltungen, das was uns ausmacht. Bei aller Betroffenheit: Die Kunst darf vor dem Krieg nicht kapitulieren!"

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Kunst-Staatsministerin Andrea Mayer: "Kunst ist ein Medium der Solidarität. Wir sehen das seit dem Angriff auf die Ukraine ganz deutlich: Krieg und Unterdrückung sind zu einem ganz zentralen Thema der Kunstäußerung geworden. Die österreichische Kunst- und Kulturszene hat sich vorbildhaft und rasch mit den aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Kolleginnen und Kollegen solidarisiert und dazu beigetragen, dass sie weiterhin ihrer künstlerischen Arbeit nachgehen können."

"Es ist Aufgabe der Gesellschaft, es ist die Aufgabe von uns Politikerinnen und Politikern - und von allen für die Kultur Verantwortlichen - die Freiheit der Kunst zu respektieren und zu sichern. Dieses Grundbekenntnis ist ein fester Bestandteil des gemeinsamen Fundaments, auf das wir unser vereintes Europa aufgebaut haben. Wenn heute an unseren Grenzen Bomben fallen, ist auch dieses Fundament unter Beschuss. Dass Europa in diesen Tagen so zusammenrückt, ist ein Hoffnungsschimmer in dieser dunklen Zeit", sage sie.