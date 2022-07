Video: Das Programm der Salzburger Festspiele 2022

Der Festspielsommer 2022 in Salzburg steht im Zeichen der Hölle und des Opfers - nämlich im Sinne von Dante Alighieris "Göttlicher Komödie". Sie ist Ausgangspunkt für alle Opernproduktionen in diesem Jahr. Neben einer Marathonlesung aus dem epochalen Werk werden Konzerte, Schauspiel und dazu Programm für Kinder und Jugendliche geboten. Insgesamt sind heuer von von 18. Juli bis 31. August 174 Aufführungen in 45 Tagen an 17 Spielstätten bei den Salzburger Festspielen geplant.

Dieses Video liegt auf YouTube