Am Freitag, 29. Juli, findet die Premiere der Oper "Il trittico" von Giaccomo Pucchini bei den Salzburger Festspielen statt. Christof Loy führt Regie, Franz Welser-Möst dirigiert die Wiener Philharmoniker. Erste Einblicke in die Szenerie mit Sopranistin Asmik Grigorian finden Sie in der Bildergalerie zum Durchklicken.

Dieses Video liegt auf YouTube