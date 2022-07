Vom Leiden, Schweben und Staunen

Rund 440 Jahre liegen zwischen der Entstehung von Orlando di Lassos Motettenwerk "Sacrae lectiones ex propheta Iob" und jener von Gija Kantschelis Liederzyklus "Exil" für Sopran, Instrumente und Tonband. In der Ouverture spirituelle der Salzburger Festspiele trafen die beiden Werke unter dem Abendmotto "Hiob" in der Kollegienkirche zusammen und lösten große Emotionen aus.

In fünf Liedern hebt der georgische Komponist Gija Kantscheli (1935-2019) in sphärischer Klangsprache die Zwischenräume zwischen Leben und Tod hervor. Vertont werden dabei der Psalm ...