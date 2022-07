Vorpremiere des neuen Goiginger-Films im Rahmen des Festes zur Festspieleröffnung

Im Solitär des Mozarteums fand Freitagabend im Rahmen des Festes zu Festspieleröffnung die Vorpremiere von "Märzengrund" statt - dem neuen Film von Adrian Goiginger.

Der Salzburger Regisseur, der mit seinem Debüt "Die beste aller Welten" einen großen Erfolg hatte, arbeitete für den neuen Film mit dem Tiroler Autor Felix Mitterer zusammen, auf dessen gleichnamigen Theaterstück das Drehbuch basiert. Mit dabei im neuen Film ist wie schon in "Die beste aller Welten" auch wieder Verena Altenberger, die heuer im Jedermann zum zweiten und letzten Mal die Buhlschaft spielt. Weiters wirken in "Märzengrund" Johannes Krisch, Gerti Drassl, Harald Windisch, Jakob Mader und Iris Unterberger mit. Offizieller Filmstart ist am 19. August. Im Bild von links: Gerti Drassl, Jakob Mader, Adrian Goiginger und Verena Altenberger.