Young-Conductors-Gewinner Joel Sandelson: Auf der Suche nach der russischen Seele

Karajan-Preisträger Joel Sandelson bestätigt in Salzburg seine Wahl.

Rachmaninow und Schostakowitsch, das sind doch Russen? Ja schon, aber sie können nichts für die derzeitigen Weltzustände und das Regime, das Russland derzeit im brutalen Griff hat. Es gibt international mittlerweile Bestrebungen, aus "Protest" gegen Putins Angriffskrieg sogar russische Musik aus den Programmen zu streichen, was für ein Unsinn. Dass beim Preisträgerkonzert des "Herbert von Karajan Young Conductors Award" am Donnerstag in der Felsenreitschule ein rein russisches Programm auf den Pulten lag, wurde lange vor der aktuellen politischen Situation entschieden. ...