Komponist und Forschergeist: Das Schaffen von György Ligeti steht im Mittelpunkt einer Konzertreihe.

In einer Zeit, in der das Naheverhältnis zwischen Gesellschaft und Wissenschaft auf die Probe gestellt wird, bietet sich György Ligeti als Vermittler an. Seine kulturelle Identität ist die eines Forschers. Geist und Musik sprengen die Schablonen nationaler Identitäten und dienen ...