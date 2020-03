Christa Katharina D 2907 Fotos hochgeladen

„Volare, oh, oh… Cantare, oh, oh, oh, oh… Nel blu dipinto di blu…“ Sehnsucht! Mein Frühling an der Adria... Jetzt wäre es wieder einmal soweit. Wenn nicht da... Ja. Heuer ist alles anders. Weg mit diesen derzeit allgegenwärtigen Gedanken, mit diesen allgegenwärtigen Bildern! Mein Herz und meine Fantasie tragen mich in den Süden. Das tut so gut! Ich lächle vor mich hin und schließe die Augen... Den ersten morgendlichen Cappuccino auf der Terrasse an der Standpromenade. Den freien Blick hinaus aufs Meer schweifen lassen. Diese Weite! Dieses Gefühl der Unendlichkeit! Immer wieder traumhaft schön! Auch in der Fantasie. Und die, die ist mir geblieben. Auch in diesen Tagen.