Aufnahmeort Kleinwalsertal

Nein, nicht der Schlager von Helene Fischer. Dieser Baumstämme liegen schon seit über 100 Jahren im See unter Wasser. Weil sie so keinen Sauerstoff bekommen, also "atemlos" sind, werden sie noch ewig lange konserviert. Eine Anleihe an ewiges Leben.