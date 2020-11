Das erste Kerzerl

Christa Katharina D 3087 Fotos hochgeladen

St. Wolfgang

Auch in diesem Jahr, ganz besonders in diesem Jahr, zünden wir das Kerzerl an. Das Flämmchen flackert bei jedem Hauch, doch es geht nicht aus. Es macht Hoffnung, bringt Zuversicht und wärmt die Seele. Abstand halten das Gebot. Sehnsucht und Wehmut fluten die Herzen. Drum zünden wir das Kerzerl an, ganz besonders in diesem Jahr, ruhig, innig und in Liebe.