Das erste Licht das prägt

Aufnahmeort Thumersbach

Es ist das erste Licht, welches den Tag ihre Bedeutung gibt. Es sind Momente, die sich Perlen auf einer Kette auffädeln. Die Gipfel der Skyline oberhalb von Zell am See werden von der aufgehenden Sonne zärtlich berührt. Ein einzelner Kukuk presst sein markanten Ruf heraus. Die kleinen Sänger künden zaghaft den jungen Tag an. Ja, dies sind Momente, die das Leben reich machen. Man kann sie nicht kaufen - man muss sie erleben.