"DER BESCHÜTZER"

Aufnahmeort Braunau am Inn

Normalerweise wechseln sich die Schwäne beim Brüten gerade in der Anfangsphase ab, aber jetzt in der Endphase, bald ist es soweit, pfeifen sie anscheinend drauf. Mama Schwan ist auf Futtersuche unterwegs, Papa Schwan kam erst nach einiger Zeit daher , um das Nest zu verteidigen, ob das heuer was wird, noch dazu liegt das Nest direkt neben einer Strasse