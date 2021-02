Reinhard Weigel 983 Fotos hochgeladen

0

Aufnahmeort Braunau am Inn

Die Schwäne mit ihren Wellenschlägen sind die eigentlichen Malkünstler in der Enknach, mit jedem Wellenschlag erschaffen sie ein eigenes abstraktes Kunstwerk vom Seniorenheim am Ufer der Enknach im Tal in Braunau am Inn