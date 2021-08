Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Margarethe Klammler 2 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Feuchtwiesen Teichstätt

Der Falter wurden in den Feuchtwiesen bei Teichstätt fotografiert. Teichstätt gehört zur Gemeinde Lengau und ist die oberösterreichische Nachbargemeinde zu Straßwalchen. Neben dieser Art kommt dort auch der nahe verwandte Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling sowie der sehr seltene Randring Perlmutterfalter vor. Beide Ameisenbläulinge sind FFH geschützte Arten (Anhang II und IV). Die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge haben eine sehr interessante und spezielle Lebensweise und können nur auf Wiesen existieren, auf denen ihre Futterpflanze, der große Wiesenknopf (Pflanze des Jahres 2021) wächst und die in den Sommermonaten Juni, Juli und August nicht gemäht werden. Außerdem sind sie von einer speziellen Ameisenart abhängig, in deren Bau die Schmetterlingsraupen überwintern. Die Feuchtwiesen Teichstätt mit ihren besonderen Schmetterlingen wurden bereits von Entomologen aus Salzburg in Augenschein genommen und begutachtet (Haus der Natur und Universität Salzburg). Es hat natürlich noch einen ganz besonderen Reiz, sich auf Fotojagd nach diesen besonderen Arten zu begeben. Leider sind aber die Falter durch ein Straßenbauprojekt (Ausbau der B147), das gerade durch diese Feuchtwiesen führen soll, in ihrer Existenz bedroht.