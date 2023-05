Erhard Mattern 99 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Krems an der Donau

So empfängt das Hotel "Goldener Engel" in Krems an der Donau seine Gäste. Glückliches Österreich: das habe ich sonst nirgendwo gesehen. Setzen wir es in die Tat um und tauschen über unsere Bilder weiter schöne Momente aus!