Rudolf Roozen 738 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Thumesbach

Blick über den Zeller See mit Thumersbach im Vordergrund, rechts Zell am See und am See Ende Schüttdorf. Die markanten schneebedeckten hohen Berge der Glocknergruppe. Lebensraum um "dahoam zu bleiben".