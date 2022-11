Es ist schon eine Weile her da habe ich dieses Bild schon einmal gezeigt! Jetzt gibt es sie leider nicht mehr!

Klaus Wallner 609 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Zoo Hellbrunn

Wir haben wieder ein wunderschönes Tier verloren...20 Jahre ist sie geworden...ja in Gefangenschaft...in der Wildnis hätte sie nicht so lange gelebt...da würde sich schon lange ein "Mensch" über das wunderschöne Fell freuen...traurig aber wahr...unsere Kinder und Enkel werden sie auch nur mehr in Zoo's oder auf Bildern zu sehen bekommen...bin nur gespannt wie lange es dauern wird bis wir an der Reihe sind...wer wird uns verdrängen???? Wir haben unsere Chance gehabt und nicht genützt!