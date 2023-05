Ulrike Oberthaler 4543 Fotos hochgeladen

2

Aufnahmeort im Seerosenbecken des Botan.Gartens , Nonntal

. . . . amal schauen, was kommt . . . er kann schon bestens in die darunter sprießende Pflanzenwelt abtauchen . . . von ihm kann man lernen , "tiefenentspannt " zu sein . . . . C-;