Gratulation, Bernhard!

Johann Taferner 3909 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Mehrlhütte bis Großer Königstuhl

Nachdem dich heuer die Landesregierung schon geehrt hat, dürfen wir Blogger dir zu deinem Geburtstag – zumal du wieder (gelegentlich) in unsere offene Runde zurückgekehrt bist, was alle sehr freut – herzlich gratulieren. 83 Jahre und kein bisschen müde treibst du dich in den Bergen Innergebirg herum und zeigst uns die Schönheiten der Natur in deinen Bildern, dein reiches Erfahrungswissen in deinen Kommentaren. Mit Humor und Achtsamkeit leitest du uns auf die Wege zur Bewahrung der Schöpfung und des kulturellen Erbes und zu einem menschenwürdigen Umgang miteinander.