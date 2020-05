Rudolf Roozen 745 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Hochkaser 2017 m, Hintermoos, Pinzgau

Der Hochkaser 2017 m, ein Aussichtsgipfel, welcher 5 Sterne verdient. Er ist ein typischer Vertreter in den "Salzburger Schiefer Alpen". Aussicht einerseits in die mächtigen Erhebungen der Hohe Tauern und anderer Seits in den Bergen des Steinernes Meeres (Nördliche Kalkalpen).