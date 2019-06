Landkartenflechte

Rupp Porti 59 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Taxenbach Alpin

Diese Art ist leuchtend gelb bis olivgrün. Siedelt sich schnell auf freigelegtem Fels an und wächst in 60 Jahren einen Quadratcentimeter. Wird daher im ehemals vergletscherten Gebieten genutzt, um die Zeit seit der letzten Eisbedeckung zu schätzen. Die Flechte ist in kleine kantige Felder unterteilt, die durch einen schwarzen Rand voneinander getrennt sind und den Flechtenkörper durchziehen. Am Rand der Felder sind schwarze kantige Fruchtkörper eingesenkt. Das Erscheinungsbild dieser Struktur erinnert an grafisch voneinander abgesetzte Gebiete auf einer Landkarte.