Aufnahmeort Bad Ischl

Durchhalten, Zhaus bleibn und mit Dankbarkeit an all jene denken, die unser Leben auf Sparflamme am Laufen halten, das ist jetzt gfragt! Ganz in diesem Sinne sende ich Ihnen allen viel Kraft, ein herzliches "Gsund bleibn!" und liebe Grüße vom Zhaus bleibn, Christa.