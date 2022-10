Morgenfreude

Rudolf Roozen 934 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Thumersbach, pinzgau

Früh auf, Espresso. Der Schein meiner Stirnlampe hüpft im Takt des Atems beim nächtlichen Aufstieg zur Schwalbenwand 2011m in den Salzburger Schieferalpen. Oben Staunen, auf´s Atmen nicht vergessen. Der Erdschatten und die Morgenröte geben sich die Hand. Das mächte Birnhorn 2634 m, wartet darauf von der Sonne wachgeküsst zu werden. Der Geländerücken des Bibergs schiebt sich in den Talnebel. Viele bekannte Gipfel in der Ferne rufen Erinnerungen wach und reihen sich in der Perlenkette der Bergerlebnisse.