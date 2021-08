Randring Perlmutterfalter

Margarethe Klammler 4 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Feuchtwiesen Teichstätt

Der Falter wurden in den Feuchtwiesen bei Teichstätt fotografiert. Teichstätt gehört zur Gemeinde Lengau und ist die oberösterreichische Nachbargemeinde zu Straßwalchen. Neben dieser Art kommen dort auch die beiden FFH-geschützten Arten Heller- und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling vor. (Auch Fotos von Exemplaren dieser Arten sowie ein Bild des geöffneten Randring Perlmutterfalters lade ich hier hoch.) Die Kolonie des Randring Perlmuttfalters in den Teichstätter Feuchtwiesen ist das letzte bekannte Vorkommen dieser Art im gesamten Innviertel und angrenzenden Salzburger Alpenvorland. Die Feuchtwiesen Teichstätt mit ihren besonderen Schmetterlingen wurden bereits von Entomologen aus Salzburg in Augenschein genommen und begutachtet (Haus der Natur und Universität Salzburg). Es hat natürlich noch einen ganz besonderen Reiz, sich auf Fotojagd nach diesen besonderen Arten zu begeben. Leider sind aber die Falter durch ein Straßenbauprojekt (Ausbau der B147), das gerade durch diese Feuchtwiesen führen soll, in ihrer Existenz bedroht.