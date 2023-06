Salzkammer: Verbundenheit Heimat zu Heimat

Erhard Mattern 158 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Frankfurt-City

Die Figur der Kuh steht vor dem Restaurant "Salzkammergut" in Frankfurt-City (teurer Immobilienstandort). Das von einem Pächter eben aus dem Salzkammergut betriebene Lokal bietet traditionelle österreichische Küche, die Bedienung ist charmant. Was fehlt, sind die Berge und alles was das Original sonst noch so schön macht. Also, täglich die brillanten Bilder in "Schöne Heimat" sehen und gelegentlich ins "Salzkammergut" essen gehen . . .