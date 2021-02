Reinhard Weigel 985 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Braunau am Inn

....aber nur auf dem Bild, ansonsten ist dieses Seniorenheim im Tal in Braunau am Inn keineswegs schräg, sondern bietet den älteren Menschen ein schönes Zuhause in einer landschaftlich herrlichen ruhigen Umgebung.