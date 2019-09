Steinernes Meer von hinten - re. Großer Hundstod

PEJO WUERTI 296 Fotos hochgeladen

0

Aufnahmeort Berchtesgardener Alpen

Das Carl-von-Stahl-Haus (Stahlhaus) ist eine Alpenvereinshütte der Sektion Salzburg des Österreichischen Alpenvereins in den Berchtesgadener Alpen. Sie liegt im österreichischen Bundesland Salzburg in einer Höhe von 1736 m ü. A. am Torrener Joch unweit des Jenners zwischen Hagengebirge und Göllstock, direkt an der Grenze zu Bayern. Das Stahlhaus ist aufgrund der leichten Erreichbarkeit ein beliebtes Ausflugsziel von Wanderern und Tagesgästen, aber auch ein wertvoller Ausgangspunkt für Bergsteiger, die von hier aus größere Touren unternehmen.