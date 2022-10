Rudolf Roozen 932 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Schobergruppe, alkuser See, Osttirol

Stille - alpine Welt hier am Alkuser See auf gut 2400m. Die Prijakte (von li: westliche, hoher, niedriger) alle um die 3000 m Gipfel in der Schobergruppe, Osttirol, Hohe Tauern.