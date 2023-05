Anton Seifriedsberger 168 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Bramberg am Wildkogel, Habachtal

Glück und Gottes Segen für alle, die eintreten, bedeuten die Symbole an der Tür in die alte Moaralm im Habachtal. Das Hufeisen sollte allerdings nach oben offen sein, da das Glück an sich von oben kommt. Vielleicht aber ist im mineralienreichen Habachtal mit seinen Smaragden auch Glück von unten zu erwarten.