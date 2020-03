Reinhard Weigel 385 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Braunau am Inn

Das Foto wirkt auf den ersten Blick sehr idyllisch, doch wer genau schaut, der sieht im Vordergrund das entsorgte Fahrrad in der Enknach liegen, das Bild soll zum Nachdenken anregen, wieso wird unsere wunderschöne Natur so zerstört und so wenig respektiert ?