Aufnahmeort Bad Gastein

Auf diesem Bild sieht man in Richtung Sportgastein und Alpenhauptkamm. Dort war noch keine Wolke, während von Norden herein schon die ersten Vorboten des Wetterwechsels kamen. Aufgenommen habe ich dieses Bild am Stubnerkogel am Weg zur Jungeralm.