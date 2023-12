Anton Seifriedsberger 233 Fotos hochgeladen

0

Aufnahmeort Bramberg am Wildkogel

Der Brunnen mit einem Noriker stand lange am Dorfplatz in Bramberg; jetzt befindet er sich am Salzach-Radweg in der Ortschaft Steinach und spendet im Sommer Trinkwasser für durstige Radfahrer und Wanderer.