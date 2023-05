Gewöhnliche odeer gemeine Akelei

Anton Seifriedsberger 180 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Bramberg am Wildkogel

Die Akelei gehört wohl zu den elegantesten und wahren Wundern unter den Blütenpflanzen in unseren Gärten. 1985 war sie in Deutschland die Blütenpflanze des Jahres. Da sie bereits im Mittelalter oft von Künstlern (Dürer, Cranach, usw.) in ihren Werken gemalt wurde, wird sie auch als „gotische“ Pflanze bezeichnet; sie hat wegen ihrer Verbreitung auch viele regionale Namen z.B. „Frauenhandschuh“, „Glockenblume“ oder „Gotteshut“ und viele Symbolbedeutungen. Sie findet man mit vielen verschiedenen Farben wie Weiß, vielen Rot- und besonders Blautönen.