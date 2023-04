Gewöhnliche oder Rote Pestwurz

Anton Seifriedsberger 165 Fotos hochgeladen

Der Name dieses Frühjahrsblühers kommt daher, weil man die Pflanze im Mittelalter auch gegen die Pest - wohl wirkungslos - verwendete. Auch heute wird sie in der Volksmedizin noch gegen unterschiedliche Beschwerden angewendet, sollte aber bei Problemen mit der Leber besser nicht genommen werden. Standorte besonders an Bachufern (deshalb auch Bach-Pestwurz genannt). Durch bis zu 1,5 m lange Wurzelausläufer auch als "Schwemmlandbefestiger" bekannt. Häufiger als die Rote findet man die Weiße Pestwurz.