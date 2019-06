Rupp Porti 47 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Dienten am Hochkönig

Die Pinzgauer Ziegen sind großrahmige, ausschließlich behornte Gebirgsziegen. Der Kopf ist mit schwarzer Maske, teilweise mit braunen Abzeichen. Der Hals ist kräftig, die Farbe braun mit schwarzem Aalstrich. Die Böcke haben eine schwarze Brust, bei den Jungtieren und den weiblichen Tieren ist die Brust schwarz/braun gestichelt. Am Rücken verläuft ein schwarzer Aalstrich. Die Beine sind ebenfalls schwarz. Die Pinzgauer Ziegen sind großrahmig und haben ein kräftiges Fundament. Das Fell ist mittellang. Die Unterwolle ist stark abhängig von der Jahreszeit. Im Frühling verlieren die Tiere ihre graue Unterwolle, derer sie sich an verschiedenen Kratzstellen entledigen. Ein typisches Zeichen der Pinzgauer Ziege ist das dreifarbige Haar, die Haarspitze ist schwarz, in der Mitte braun und an der Haarwurzel, am Haaransatz ist jedes Haar grau. Die Ziegen sind kastanienbraun mit schwarzem Aalstrich, schwarzem Abzeichen am Kopf, sowie schwarzen Beinen. Es sind ausschließlich behornte Ziegen. Die Länge des Horns kann variieren, das Horn der weiblichen Tiere ist schmäler und kürzer. Die Böcke können eine Hornlänge von bis zu 120 cm bekommen. Es ähnelt ein wenig dem Horn der Steinböcke.