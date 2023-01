Sieghart Emhofer 2 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Eugendorf

In der Nacht auf den 8.1.23 konnte ich für wenige Minuten diese Himmelserscheinung beobachten. Der helle Ring entsteht durch Lichtreflexionen an Eiskristallen in ca. 8-10 Km Höhe.