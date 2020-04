Wolfgang Madreiter 2380 Fotos hochgeladen

2

Aufnahmeort Fusch an der Großglocknerstraße

Das Leben läuft nicht immer auf geraden Bahnen - in der Natur wird uns dies so sehr bewusst und auch von uns so akzeptiert und sogar bewundert. Für unser Leben ist dies so schwer anzunehmen, obwohl wir ein Teil der Natur sind.