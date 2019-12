Dezemberfrühling am Fuschlsee (2)

Christa Katharina D 2871 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Fuschl am See

Welch ein föhnig milder Dezembertag! Das Christkind kommt bald, und ich sitze am See im Sonnenschein! Zweistellige Plusgrade haben mich auf einen Abstecher an den Badestrand gelockt. Zum Schwimmen natürlich etwas zu kalt, aber zum aufm Bankerl in der Sonne sitzen perfekt!