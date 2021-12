Thomas Wirnsperger 487 Fotos hochgeladen

0

Aufnahmeort Großarl

Die neu gegründete Perchtengruppe Großarl hat diesen alten Brauch heuer neu aufleben lassen und zog gestern von Hof zu Hof. Sie wünscht uns allen "An Fried, an Reim und an Gsund!" Ein Segen, den wir in dieser verrücken Zeit wohl alle brauchen und gerne annehmen.